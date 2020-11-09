شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية: إعادة بين 4 مرشحين في الدائرة الأولى بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الاولي بمحافظة الدقهلية ومقرها مدينة المنصورة عن عدم حسم أي مرشح للانتخابات التي أجريت على مدار يومي السبت والأحد وبالتالى حدوث الإعادة بين 4 مرشحين.

وحصل المرشح وحيد رمضان فوده، مرشح حزب مستقل وطن، على 35523 صوتا، فيما حصل المرشح المستقل احمد سلام الشرقاوى 25299 صوتا، ومحمد البسيوني، مرشح حزب الشعب الجمهوري على 22414صوتا، والمرشح المستقل نبيل ابو ورده ١٣٦١٦صوتا، محمد الشناوي 11436 صوتا وذلك بما يخص أصوات الداخل.

وجاءت تلك الارقام وفق العدد الإحصائي للجان، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

يذكر أن انتخابات مجلس النواب تجري في محافظة الدقهلية في 10 دوائر انتخابية، ويتنافس بهم 351 مرشحاً، على 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فالدقهلية تقع ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا من 100 مقعدا موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ»، ويتنافس عليها قائمتان، هما القائمة الوطنية من أجل مصر، وقائمة تحالف المستقلين.