شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات نتيجة انتخابات محافظة الغربية: دائرة كفر الزيات وبسيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أظهرت مؤشرات نتيجة انتخابات دائرة كفر الزيات وبسيون فى محافظة الغربية والتى شارك فيها 34 مرشحًا يتنافسون على مقعدين من المقاعد الفردية أن نسبة الحضور فى قسم مركز كفر الزيات بلغت 23.31% فى حين كانت فى مركز بسيون 25.97% من إجمالى المقيدين فى جداول الانتخابات 329 ألفًا فى كفر الزيات و205 ألفًا فى بسيون.

وكشفت النتائج المبدئية للانتخابات بدون أصوت المصريين فى الخارج، والتى يتم اعلانها ضمن النتيجة النهائية التى تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات، عن حصول المرشحين التاليين على أعلى الأصوات:

النائب سامح فتحى حبيب

العقيد إبراهيم الدهراوى

الصحفى محمد فايد

الدكتور عبد القادر سرور

وتجرى جولة الإعادة بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات أسماء المرشحين رسميًا بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج بين 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين فى الدائرة.

ومن المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات لمحافظات المرحلة الثانية بعد إضافة أصوات المصريين للخارج بحد أقصى يوم 15 نوفمبر، على أن تُجرى انتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية للمصريين فى الخارج أيام 5 و6 و7 ديسمبر 2020، على أن تتم الإعادة فى تلك المحافظات وعددها 13 محافظة من بينها محافظة الغربية يومى 7 و8 ديسمبر 2020، ويتم اعلان النتائج النهائية لانتخابات الإعادة لمحافظات المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر 2020.