شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن نهاية العام تلقى وتقديم كافة الخدمات والطلبات إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أقل من شهر سوف تصبح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة رقمية مميكنة تقضى تماما على الروتين الحكومى داخل القطاع نتيجة احتكاك المواطن بالموظف، وإنهاء عصر تعدد الإجراءات وكثرتها للحصول على خدمة معينة بالوزارة، وذلك من خلال تطبيق التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء بواسطة المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء والتى تقدم 17 خدمة إلكترونية.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بصدد الانتهاء من خطة التحول الرقمى بشكل كامل الشهر المقبل وذلك بعد إطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لمنع الاحتكاك نهائى بين المواطنين والموظفين وأن تكون كافة التعاملات إلكترونية، كاشفا أن الهدف من التحول الرقمى هو أن يتم القضاء نهائيا على اى شكل من أشكال الفساد المالى والإدارى بالقطاع.

و أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم إطلاق خدمة تلقى طلبات توصيل التيار الكهربائى عن تركيب العدادات الكودية أو القانونية وسيتم الانتهاء من تفعيل جميع الخدمات بنهاية العام الجارى ليتمكن المواطن من الحصول على كافة الخدمات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

وأوضح المصدر، أن التعامل الإلكترونى بين المواطنين وشركات الكهرباء ستشمل كافة الخدمات وليس دفع فواتير الكهرباء أو تقديم الشكاوى فقط، موضحا أن المواطن سيقوم من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء بتقديم طلب تركيب عداد وطلب إجراء مقايسة وسداد قيمتها أيضا إلكترونيا.

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أشار المصدر، إلى أن العاملين بشركات توزيع الكهرباء ستكون مهمتهم الرد على طلبات المواطنين من خلال البريد الإلكترونى أو الهاتف المحمول الخاص بالمواطن، مشيرًا إلى أن الإطلاع على أصول المستندات سيتم من خلال زيارة أحد العاملين للمواطن للإطلاع على أصول المستندات بالعنوان المذكور فى طلبات تركيب العدادات أو المقايسات.

و قال المصدر، أنه بتطبيق هذه الخطة سيكون هناك شباك واحد إلكترونى للتعامل مع المواطن فى كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن هذه الفكرة ستقضى على كل أشكال الفساد سواء الفنى أو الادارى داخل قطاع الكهرباء.

ومن جانبه أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن التحول الرقمى بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم خدمة مميزة للمشترك بطريقة أكثر سهولة ويسر.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، انه بعد الانتهاء من اطلاق باقى خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الالكترونية التى يبلغ عددهم 17 خدمة لن يحتاج المواطن الذهاب إلى شركات توزيع الكهرباء تماما، لافتا إلى أن المنصة الموحدة يمكن من خلالها تقديم الطلبات وسداد الرسوم وعمل كافة الإجراءات.