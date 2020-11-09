شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى للدائرة الثالثة بالإسماعيلية.. إعادة بين البعلى وغنام وسليم وسليمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار إبراهيم السماحى، رئيس اللجنة العامة للدائرة الثالثة بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مدن التل الكبير، والقصاصين، وأبوصوير، وفايد، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 55 ألف صوتًا وقائمة أبناء مصر على 32 ألف صوتًا.
وووفقا للبيان الإحصائى ، فستكون الإعادة بين أحمد بدران البعلى الحاصل على 19247 صوتًا، ومحمد حامد غنام الحاصل على 17237 صوتًا، وسامى سليم الحاصل على 16847 أصوات، وأحمد سليمان الحاصل على 15363 صوتًا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وجاء عدد أصوات الفردى كالآتى:
أحمد بدران البعلي 19247
محمد فوزي عبدالحليم 12948
أحمد سلامة داوود 13691
رجاء محمد مصطفي البعلي 2326
مراد شعيب الداهش 6399
فرج السيد الأسناوي 2006
محمد سعيد محمد 4968
أحمد محمود سليمان 15363
منى عبد العظيم موسى 2189
حسين عبده محمود دياب 8585
محمد عبدالناصر عبدالعظيم747
محمد علي الصريدي 1407
ثابت عبدالظاهر محمد محارب 476
عليان حسن محمد عبيد 2669
أحمد فتحي عبدالفتاح 4133
سعد خليل حسن بغدادي 13676
يسري محمود محمد 650
محمد عبد الرحمن أحمد 1095
محمد حامد غنام 17237
ياسر منصور محمد منصور دهشان 3136
حسين علي أحمد حسن4973
عادل محمد السيد محمد عبدالهادى 1482
غريب عبدالله بشير عبدالله 6053
على محمد مصطفى محمد 9134
أمل صلاح أحمد ياسين 1857
شريف جبر إبراهيم جبر 2015
محمود عبد العزيز عبد الكافي على 783
رمضان محمد علي 2215
محمد عبدالدايم محمد 2254
عبدالستار عبدالرحمن المغربى 6912
أحمد محمود عبد المنعم 1686
السيد عبد النعيم رسلان 4946
سامي سليم 16847
أحمد شعيب 7029
أحمد عبده عبد الله 13246
وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.
وفرز القضاة الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز تم نقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
كانت هذه تفاصيل خبر البيان الإحصائى للدائرة الثالثة بالإسماعيلية.. إعادة بين البعلى وغنام وسليم وسليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.