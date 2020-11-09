شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى لكفر الشيخ.. إعادة لأحمد الطنطاوى و5 مرشحين أخرين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة في كفر الشيخ، نتائج فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية 2020، والتي جاءت في القوائم بالنسبة للناخبين المقيدين 605745، ومن أدلوا بأصواتهم 208110، والأصوات الباطلة 28002، فيما جاءت الصحيةح في جميع اللجان 180108، فيما حصلت القائمة الوطنية 11560، المستقلين 65008.
وجاءت نتائج المرشحين كالتالي:
السيد أبواليزيد سيد أحمد شمس الدين 30877
أيمن عبد العليم أحمد الأتربى 21156
محى الدين فتح الله محمد القطان 22085
محمد عبدالحميد عرابى بسطويسى 21979
محمد السيد عبدالعزيز عبدالكريم 17363
باسم عبدالمحسن حامد حجازى 34047
الشحات مصطفى ابراهيم احمد 18010
علاء عبدالمولى رمضان السيد 14947
مها يونس محمود غازى 3007
رامى على عبدالحميد عبدالحى 7266
محسن محمد صادق الجندى 8758
محمد محمد احمد عبيد 12153
فرج على محمد السماحى 14065
احمد محمد رمضان الطنطاوى 44802
سامى احمد ابراهيم احمد سعد 6837
مراد جمال محمد القطان 29028
سامى فرحات محمد ابراهيم طلحه 8783
اسلام بهى الدين يوسف بدوى 6522
محمود شعبان عبدالفتاح شاهين 2021
امانى عزوز محمود عبدالواحد 10950
عماد حمدى بسيونى الشاذلى 5225
حسام احمد جاد الدمراوى 19420
مفيد حمدى راشد راجح 12809
ربيع بدير عبدالمحسن محمد 4116
محسن عبدالمنعم عبدالحميد باز 7220
نصرالدين احمد سيد احمد عاصى 19256
محمد محمد على حجازى 3916
محمد رجب محمد عبيد 3293
محمد عبد الحى شلبى صحصاح 2478
عماد على حسن كامل 6537
السيد ابراهيم سيد إبراهيم 1679
رأفت السيد يوسف احمد فيود 16394
سلامه محمد مغازى قبطان 4809
محمد احمد محمد على الخضراوى 1410
ياسمين محمد ابوالفتح عبدالمجيد محمد 2817
طارق رفعت محمود طه رشوان 7160
جمال حسينى محمد كيوان 8169
بدير عبدالعزيز موسى السيد 6838
ايهاب خليفه محمد الحداد 2922
مظهر محمد محمود الدميرى 12044
هشام محمد عوض عبيد 6186
حسام الدين عزت عبدالحميد يونس بدوى 11314
وائل ابوالمجد محمد ابوالمجد 16014
عمر احمد عبدالعليم دوير 6024
ياسر منير عبدالجواد عبدالخالق 27028
خليفه عباس خليفه حامد 13293
على قدرى على إبراهيم 3701
مصطفى محمود عبدالفتاح زراره 17664
عادل عبدالباقى على قادومه 4907
وتأتى تلك الأرقام فى ضوء المؤشرات الإحصائية للجنة، من واقع كشوف الناخبين وصناديق الاقتراع، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020، والمقرر نشرها فى الجريدة الرسمية فى موعد غايته الأحد المقبل 15 نوفمبر.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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