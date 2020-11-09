الدائرة الأولى بالإسماعيلية.. إعادة بين دياب ودندش والعدوى وعبد ربه (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مركز ومدينة الإسماعيلية، نتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت أن المقيدين بالدائرة 422133 ناخبًا، أدلى منهم 89645 ناخبًا بأصواتهم، وبلغ عدد الأصوات الباطلة 8882 صوتا، فيما بلغت الأصوات الصحيحة 80763 صوتًا.
وووفقا للبيان الإحصائى ، فستكون الإعادة بين أحمد دندش الحاصل على 27077 صوتًا، وعصام دياب الحاصل على 16911 صوتًا، وأسامة العدوى الحاصل على8610 أصوات، وحسين عبد ربه الحاصل على 5211 صوتًا، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وجاء عدد أصوات الفردى كالأتى:
عصام أحمد دياب سلامة 16911صوتا
أحمد ياسين أحمد محمد دندش 27077 صوتا
أشرف محمد حلمى عبدالحميد عمارة 4162 صوتا
عبدالمجيد حافظ محمد موسى 2433 صوتا
سيد حسين النوبى النجار 1838 صوتا
أسامة عطية عطية محمد هنداوى 2401 صوتا
خديجه عاطف محمد أحمد مرسى 1277
محمد مصطفى النحاس محمد الزملوط 756
صلاح الدين حسن محمود حسن 2285
السيد أحمد السيد ندا 2082
على عبدالعال محمد عبدالعال على الخطيب 656
محمود عيسى السيد محمد 1792
غريب حسن ابراهيم خليل على 3334
مارى جمال زكى جرس 4821
حسين عبدربه محمد طلب 5211
أشرف إبراهيم على محمد 1039
على عبد العزيز على غيط 3178
إبراهيم أمام على سيد أحمد سالم 1200
محمد جمعه رجب عبدالحافظ على 3857
محمد صالح أحمد السيد 623
سومة السيد عراقى محمد 1294
أيمن جلال احمد محمود 740
منال أحمد محمد محمود 2560
محمد محمود جمعة بصلة 650
وائل محمد لطفى عبدالله حسانين القرعلى 1004
عمرو أحمد السمان محمد عبيد 895
محمد إبراهيم عبدالرحمن محمد أبوعلى 2140
أيمن رمضان محمود رشوان 1810
أبو القاسم أحمد إبراهيم محمد ضاحى 1249
محمد سليمان سيد يوسف 2353
محمد عبدالرحمن سليمان عطيه 3239
محمد راضى الشحات محمد 1364
محمود غريب حسن سلامة 858
سهير عبدالباسط مصطفى جبريل 1657
أحمد محمد إبراهيم حسين فارس 600
أسامه جمال محمود الأفندى العطار 815
على محمود على سيد أحمد خشانة 1698
أحمد عبدالعزيز على داود 548
محمد جمال محمد مصطفى 4284
عمرو محمد مصطفى فتحى عبدالهادى 599
محمود محمد محمد نصرالدين 391
هشام السيد جاد قنديل 364
خالد إبراهيم على أحمد 3796
حاتم إسماعيل عبدالفتاح منصور حجازى 494
كرم عبدالحليم محمد محمود 1200
مها رياض محمد عطاالله عجلان 979
خالد محمد كمال التهامى 762
تامر حسن إبراهيم حسن شحاتة 913
جمال السيد محمود السيد البغدادى 2301
محمد السيد محمد محمد سالم 1471
حسام عبدالرحمن عطية سالم 1379
ماجده حسن يوسف النويشى 2841
إيهاب راجى عزيز مرزوق 965
على عبدالسلام طلب على السيد 4319
حسام حسنى محمود أحمد غريب 1119
جرجس ميخائيل جرجس ميخائيل 1426
أحمد إبراهيم أحمد نصرالله 3987
أسامة أحمد سيد محمد عبدالعال 8610
مدحت عبدالفتاح حسين عطية 870
محمد رضا أحمد محمد 257
مصطفى محمد أحمد شلة 1130
نجلاء فتحى زكى محمود الليثى 656
أحمد محمد صبرى حمادة على يوسف 4396
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
المستشار عبد العزيز شاهين، رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية
رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بمحافظة الإسماعيلية
المستشار عبد العزيز شاهين رئيس اللجنة العامة للدائرة الأولى بالإسماعيلية
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