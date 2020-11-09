شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى لدائرة السيدة زينب.. فوز الطاهر سليم والقائمة الوطنية تحصد 71694 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة عشر بمحافظة القاهرة "السيدة زينب"، والتي تضم قسمى (السيدة زينب والدرب الأحمر)، ومخصص لها مقعد واحد، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، وفقا للبيان الإحصائى لعدد الأصوات في جميع اللجان الفرعية بالدائرة.

ووفقا للبيان الإحضائى، فإن إجمالي عدد الناخبين المقيدين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم هو 234868 ناخبا، وإجمالى عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 85070 ناخبا، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة للقوائم، 76146 صوتا، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 16109.

وحصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 71694 صوتا، بينما حصلت قائمة تحالف المستقلين على 4525 صوتا.

وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة بالنسبة للفردى 68961 صوتا، وجاءت الأصوات التي حصل عليها المرشحون كالتالى:

الطاهر عبد الحميد محمود سليم حصل على 36696 صوتا

أشرف كمال محمد حسين 14546 صوتا

تامر سمير مصطفى سعدالدين 1490 صوتا

هانى محمد رجاء عمر إبراهيم 1962صوتا

سامح أحمد محمد محمد الوش 1259صوتا

محمد على إبراهيم أحمد 1454 صوتا.

عاطف عبده على يوسف 9085صوتا.

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طلعت هاشم محمد فرج 1340 صوتا.

نبيل فتح الله عبد المطلب 1129 صوتا.

ووفقا للبيان الإحصائى، يكون المرشح الطاهر سليم هو الفائز بمقعد دائرة السيدة زينب.

وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة العامة، مع التأكيد على أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.