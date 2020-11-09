شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة ومتوسطة.. تعرف على طقس الـ3 أيام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة ، والتي تستمر فيها حالة المطر ، ولكن تتضاءل فرصة الأمطار الغزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء لتشهد السواحل الشمالية والوجه البحري أمطار خفيفة إلى متوسطة.
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية ، اليوم الاثنين أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبري وفرص سقوط المطر ( 40 % تقريباً ) .
وأمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق ( البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) .
كما يتوقع الخبراء أمطار متوسطة على بعض المناطق (الغربية – المنوفية – الشرقية ) وفرص سقوط المطر ( 50 % تقريباً ) .
وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية احياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( الاسكندرية - السلوم – مطروح ) ( 60 % تقريباً ).
أيضاً هناك فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر حلايب وشلاتين (الفيوم – بني سويف – المنيا - حلايب – شلاتين – رأس بناس )( 30 % تقريباً ) .
ويسود البلاد طقس معتدل على كافة أنحاء البلاد لطيف على السواحل الشمالية الغربية نهاراً ، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الشمالية وجنوب الصعيد لطيف على جنوب سيناء .
وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى، فتكون القاهرة «25- 16»، الإسكندرية «24 – 19»، قنا «27- 17»، الأقصر «28– 17»، أسوان «28– 18».
أماغداً الثلاثاء فيسود طقس معتدل على كافة الأنحاء لطيف على السواحل الشمالية الغربية ، والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .
ويتوقع الخبراء فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق على الوجه البحري (كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية – الغربية –..... ) بفرصة ( 40 % ) ، متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية ( الاسكندرية – الضبعة – رشيد– بلطيم - مطروح – السلوم ... ) بفرصة ( 50 % ) ، خفيفة على بعض مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر ( حلايب – شلاتين – رأس بناس ... ) بفرصة ( 30 % ) .
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على : القاهرة الكبرى«25 – 17»، الوجه البحرى «25 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «23 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «26– 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29- 24»، شمال الصعيد «26 – 17»، جنوب الصعيد «28 – 19» درجة مئوية.
أما بعد غدً الاربعاء فيسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية معتدل على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .
والطقس ليلاً بارد على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء .
وهناك فرصة لأمطار خفيفة على بعض مناطق الوجه البحري شمالاً ( كفر الشيخ – البحيرة ) ( 30 % ) ، خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية ( الاسكندرية – الضبعة – مطروح – رشيد – بلطيم ) ( 50 % ) .
وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«25 – 17»، الوجه البحرى «25 – 17»، السواحل الشمالية الغربية «24 – 20»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «25 – 21»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «29 – 24»، شمال الصعيد «26 – 17»، جنوب الصعيد «28 – 20» درجة مئوية .
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