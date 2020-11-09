البيان الإحصائى للدائرة الثانية بالإسماعيلية.. إعادة بين منسى وطلبة (صور)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المستشار حمدى عبدالله رئيس اللجنة العامة للدائرة الثانية بمحافظة الإسماعيلية، والتى تضم مركزى القنطرة غرب والقنطرة شرق عن المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت أن عدد المقيدين بالدائرة الثانية 147028 ناخبا حضر منهم 64528 ناخبا، وإجمالى عدد الأصوات الصحيحة 62227 صوتا والأصوات الباطلة 2301 صوتا باطلا.

وجاءت النتائج كالأتى.. المرشح محمد السيد طلبة وشهرته محمد طلبة على 19174 صوتا المرشح عصام سعد منسى أحمد وشهرته عصام سعد منسى على 9880 صوتا المرشح سالم على سالم وشهرته عادل روبيع على 7417 صوتا المرشح احمد ماهر محمد يوسف وشهرته ماهر المأذون على 7968 صوتا المرشح سليمان احمد سليمان وشهرته المستشار سليمان ميدان على 4205 صوتا المرشحة مروة صابر يوسف وشهرتها مروة صابر على 4804 صوتا المرشح محمد مصطفى محمد نصر وشهرته محمد نصر على 205 صوتا المرشح محمد سالم سليمان سالم وشهرته حمادة سالم على 45 صوتا المرشح السيد ابوزيد حسن محمد وشهرته السيد ابوزيد القرقارى على 984 صوتا Advertisements المرشح محمد إمام قطب بقرى وشهرته محمد إمام على 256 صوتا المرشح اشرف حلمى مراد بكير وشهرته اشرف بكير على 158 صوتا المرشح محمد أحمد سالم يمانى وشهرته محمد أبو أحمد اليمانى على 6955 صوتا المرشح عاطف محمد سالم محمد وشهرته عاطف ابوعاصى على 96 صوتا المرشح السيد زايد على زايد وشهرته السيد زايد على 43 صوتا المرشح محمد اسماعيل حسن زين العابدين وشهرته محمد اسماعيل زين العابدين على 37 صوتا وبذلك تكون الإعادة بين محمد طلبة وعصام منسى مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020. وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.

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