شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى لدائرة حدائق القبة.. إعادة بين سيد نصر وحسين أبو جاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب في الدائرة الخامسة بمحافظة القاهرة ومقرها قسم حدائق القبة والمخصص لها مقعد وحيد، الحصر العددى لنتائج فرز اللجان الفرعية، والتي أسفرت عن حصول المرشحين على الأصوات التالية:

إعادة بين المرشح سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن والمرشح حسين أبو جاد مرشح حزب مصر الحديثة..

المرشح سيد نصر 9835 صوتا.

المرشح حسين أبو جاد 9335 صوتا

المرشح أحمد فاروق العزب 8828 صوتا

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المرشح سعيد رضا الوسيمي..6930 صوتا

ووفقا للبيان الإحصائى للحصر العددى لنتائج فرز اللجان الفرعية، تجرى الإعادة على مقعد دائرة حدائق القبة بين المرشحين سيد نصر وحسين أبو جاد.

وتأتى هذه الأرقام وفقا للبيان الإحصائى، مع التأكيد على أن النتيجة الرسمية النهائية ستعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.