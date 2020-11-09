شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة 25 وحلايب 29.. «الأرصاد» تعلن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدرت الهيئة العامة للأرصاد النشرة الجوية لليوم الأثنين ، وتتضمن درجات الحرارة المتوقعة لكل محافظات مصر. والجدول التالي يوضح درجات الحرارة على المحافظات، وتصل درجة الحرارة في القاهرة لـ25 درجة مئوية، وكاترين أقل درجات الحرارة على مستوى الجمهورية 19، أما حلايب ورأس حدربة فتصل العظمى لأعلى درجة وهي 29، وليلاً فإن أقل الدرجات في كاترين حيث تسجل 09 درجات مئوية. والجدول الآتي يوضح درجات الحرارة العظمى والصغرى على مدن ومحافظات مصر: المدينة المتوقعة - عظمي صغرى القاهرة 25 16 الاسكندرية 24 19 وادي النطرون 25 18 طنطا 25 17 شبين الكوم 25 17 دمنهور 24 19 بلطيم 24 19 مطروح 23 17 السلوم 22 18 سيوة 25 15 بورسعيد 26 18 دمياط 25 19 الزقازيق 25 17 المنصورة 25 17 الإسماعيلية 26 16 السويس 25 18 العريش 27 17 رفح 25 17 رأس سدر 26 17 نخل 24 11 نويبع 27 Advertisements 21 طابا 26 18 كاترين 19 09 الطور 27 19 شرم الشيخ 28 22 الغردقة 29 20 مرسى علم 28 22 الفيوم 25 16 بني سويف 25 16 المنيا 26 15 أسيوط 26 15 سوهاج 27 16 قنا 27 17 الأقصر 28 17 أسوان 28 18 ادفو 28 19 أبوسمبل 28 19 الوادي الجديد 28 16 شلاتين 28 22 أبورماد 28 24 حلايب 29 25 رأس حدربة 29 24 الوضع في مصر

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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