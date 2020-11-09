شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت 33 وموسكو 03.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الأثنين 9 نوفمبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في المدينة والكويت 33، والجزائر والرباط وطرابلس 22 درجة مئوية نهاراً.

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 20، 27 على التوالي.

وفي أمريكا تسجل درجات الحرارة العظمى على واشنطن 23 والصغرى 16 وموسكو 03، 00 درجة مئوية.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

المدينة العظمي الصغري المدينة العظمي الصغري مكه 35 25 أنقرة 16 01 المدينة 33 20 إسطنبول 18 14 الرياض 32 18 إسلام أباد 27 13 المنامة 30 24 نيودلهي 29 14 أبوظبي 32 24 جاكرتا 33 24 الدوحة 31 25 بكين 16 02 الكويت 33 19 كوالالمبور 30 24 دمشق 21 10 طوكيو 17 09 بيروت 27 21 أثينا 20 13 عمان 21 11 Advertisements روما 21 08 القدس 20 13 باريس 17 10 غزة 27 18 مدريد 15 08 بغداد 29 17 برلين 09 04 مسقط 30 23 لندن 16 11 صنعاء 25 07 مونتريال 18 11 الخرطوم 35 21 موسكو 03 00 طرابلس 22 15 نيويورك 22 14 تونس 24 13 واشنطن 23 16 الجزائر 22 15 نواكشوط 35 23 الرباط 22 12 أديس أبابا 24 09