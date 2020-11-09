شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تنفذ الحكومة برامج لتوعية أهالى حى الأسمرات بأضرار تعاطى المخدرات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق تنفيذ حملة طرق الأبواب لتوعية الاسر بحى الأسمرات بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى الحى بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن مبادرات التوعية بحى الأسمرات بأضرار المخدرات: تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني حى الأسمرات. التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات. Advertisements التدخلات تعتمد على التواصل المباشر مع كافة الأسر المقيمة بحى الأسمرات لتوعيتهم بمشكلة الإدمان. تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية. تنفيذ حملات طرق الأبواب للأسر لتوعيتهم بخطورة المشكلة. انشاء عيادة صندوق مكافحة الإدمان لاستقبال الأهالي خاصة الشباب والمراهقين لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسى إحالة الحالات المرضية لتلقي العلاج بمستشفيات الخط الساخن بالصندوق مجانا وفى سرية تامة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف تنفذ الحكومة برامج لتوعية أهالى حى الأسمرات بأضرار تعاطى المخدرات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.