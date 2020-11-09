شكرا لقرائتكم خبر عن عميد إعلام القاهرة تؤكد تنظيم دورات تدريبية للطلاب على الاختبارات الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتور هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن وحدة التعليم الإلكترونى بالكلية ستبدأ خلال الفترة القليلة المقبلة، فى تنظيم ندوات ولقاءات تدريبية وتوعية للطلاب على مستوى الفرق المختلفة للكلية عن أداء الاختبارات إلكترونيا وذلك من خلال منصة الجامعة الإلكترونية.

وأضافت الدكتورة هويدا مصطفى فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن الكلية ستنظم أيضا دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس عن استخدام الاختبارات الإلكترونية وذلك تمهيدا لتعميم الفكرة على امتحانات الطلاب موضحة أن مجلس الكلية سيعقد اجتماعا يوم 16 نوفمبر الجارى على أن يتم تحديد آلية اجراء اختبارات الميد تيرم لطلاب الكلية.

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وأشارت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة فى تصريحاتها إلى أنه هناك تشديد على تطبق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا فى الكلية على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، وذلك للوقاية من الفيروس ومنع انتشاره حيث يحظر دخول الطلاب دون ارتداء الكمامة إلى الكلوى وقاعات المحاضرات كما يتم توفير ملصقات توعية بالوقاية من كورونا.

كان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، شدد على ضرورة التنبيه مجددًا بالاهتمام بالنظافة العامة ونظافة البيئة المحيطة، والالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على الجميع، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعى بما لا يقل عن مترين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد الخشت، على العمداء، رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.