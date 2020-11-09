شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تناشد الركاب ارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشدت هيئة السكة الحديد جمهور الركاب ارتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعى فيما بينهم خلال دخولهم المحطات أو استقلال القطارات وعدم التزاحم، وذلك لحماية أنفسهم من فيروس كورونا.
وأكدت هيئة السكة الحديد استمرارها فى توفير الكمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء الكمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.
وأضافت هيئة السكة الحديد أن أى راكب خلال شراء التذكرة يمكنه طلب كمامة، مشددة على ضرورة استمرار الركاب فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.
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