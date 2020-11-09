شكرا لقرائتكم خبر عن لجان متابعة لتنفيذ خطة الإنذار المبكر لمواجهة أمراض الماشية العابرة للحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، من خلال لجان بيطرية متخصصة من قبل الهيئة، تنفيذا خطتها لاستراتيجية لمواجهة الامراض الوبائية العابرة للحدود التى تهدد الثروة الحيوانية، من خلال تعزيز منظومة الترصد والانذار المبكر للأمراض الوبائية العابرة للحدود، وتطوير وتوجيه أنظمة الترصد من خلال العمل بثلاث محاور للرصد مع الابلاغ الفورى لأى حالة اشتباه من خلال إدارة الترصد بالهيئة " الابيدميولوجى ".

وقال الدكتور عبد الحيكم محمود، رئيس الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ" الخليج 365 "، أن الهيئة تواصل تنفيذ استراتيجية الإنذار المبكر لمواجهة الامراض الوبائية العابرة للحدود تشمل 3 محاور، منها الترصد النشط القائم على البحث عن الاعراض المشابهة لتعريف الحالة المرضية ويتم من خلال اطباء الترصد فى المديريات والإدارات البيطرية من خلال الترصد القائم على الحدث، وتوزيع تعريف الحالة المرضية وكذلك مقابلات ولقاءات جماعية مع المربين للسؤال عن وجود أى أعراض مرضية ويتم ذلك من خلال خطة للتقصى داخل القرى وسحب عينات للفحص المعملى فى حالات الاشتباه وتشمل جميع محافظات الجمهورية.

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وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن هناك لجان متخصصة من الهية لمتابعة تنفيذ خطة الترصد، موضحة أن المحور الثانى، الترصد من خلال المسح السيرولوجى للحيوانات لمرض حمى الوادى المتصدع ابتداء من المحافظات والمناطق الاعلى خطورة لاحتمالية دخول أو انتشار المرض والمبنية على دراسة تحليل المخاطر للاماكن الاكثر خطورة سواء من الكثافة الحيوانية أو كثافة الناقل المرضى " الناموس أو وجود المياه الراكدة وكذلك دراسة الحركة الحيوانية والبشرية.

وأوضح التقرير، أن المحور الثالث لمواجهة الامراض الوبائية العابرة للحدود، هو الترصد السلبى فى الوحدات البيطرية من خلال الابلاغ الفورى عن أى حالة اشتباه يتم دخولها إلى الوحدات أو إبلاغها إلى الخط الساخن 19561 وإجراء التحرى الوبائى وسحب عينات فورية للفحص المعملى والتوجيه لسرعة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.