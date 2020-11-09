شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب زيادة تأخيرات قطارات السكة الحديد وتخطيها الساعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 فى 8 معلومات كل ما تريد معرفته عن أسباب ازدياد تأخيرات القطارات على مستوى كافة خطوط السكة الحديد ووصول التأخيرات إلى 5 ساعات على خط القاهرة - أسوان وأكثر من ساعتين على خط القاهرة - الإسكندرية.
١- التأخيرات بسبب تشغيل سائقى القطارات أجهزة التحكم الآلى (ATC) الموجودة فى جرارات القطارات.
٢- أجهزة التحكم الآلى تلزم سائق القطار بتخفيض سرعته فى مناطق تعطل الإشارات والسيمافورات بخطوط السكة الحديد.
٣-السائقون يتعمدون زيادة تأخير القطارات احتجاجا على الحكم بسجن سائق قطار النجيلى 9 سنوات.
٤- السائقون يقولون أن سجن زميلهم كان بناء على تقرير لهيئة السكة الحديد يتهمه بغلق جهاز التحكم الآلى بالقطارات وتسبب بالحادث.
٥- السائقون يقولون إنهم كانوا يقبلون على غلق أجهزة التحكم الألى بناء على طلب رؤساءهم حتى لا تزيد التأخيرات.
٦- أجهزة التحكم الألى تلزم السائق بتخفيض السرعة فى مناطق تعطل الإشارات والسير بسرعات تصل إلى 8 كم/ س.
٧- السائقون يقولون إنهم يطبقون لائحة التشغيل بالهيئة فى حالة أعطال الإشارات.
٨- هيئة السكة الحديد تتهم السائقين بتعمد زيادة تأخير القطارات للضغط عليها للإفراج عن زميلهم المسجون.
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