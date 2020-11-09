شكرا لقرائتكم خبر عن البيان الإحصائى بدائرة عابدين.. فوز أشرف حاتم والقائمة الوطنية تحصد 50807 صوتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات في الدائرة الثالثة عشر بمحافظة القاهرة ومقرها قسم عابدين ومكوناتها الإدارية أقسام (الوايلي – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل) والمخصص لها مقعد واحد، الحصر العددى لنتائج الفرز للجان الفرعية في الدائرة على المقعد الفردى والقائمة.

ووفقا لما أعلنته اللجنة العامة، فإن إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 73567 ناخبا، وإجمالى عدد الأصوات الباطلة 9009 أصوات، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 64585 صوتا.

ووفقا للبيان الإحصائى لنتائج فرز اللجان الفرعية استطاع المرشح الدكتور أشرف حاتم حسم مقعد الدائرة بعدد أصوات 35 ألفا و605 أصوات، بنسبة أكثر من 53 % من إجمالى عدد الأصوات الصحيحة.

وجاءت الأصوات لجميع المرشحين بالدائرة كالتالى:

الدكتور أشرف حاتم 35605 صوتا

شيرين احمد فؤاد عبدالعزيز فؤاد 10472

جرجس فوزى عزيز أيوب 3802

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امير هلال عياد عطيه 10595

شريف فاروق محمد صفوت 559

عادل شفيق جندى يوسف 487

محمد ابوحامد شديد شاهين 1752

على محمد على سليمان 483

صالح خليل صادق داود 358

عادل عبدالحليم عفيفى الطويل 445

فيما حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 50807 صوتا.

وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.

يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.