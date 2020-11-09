شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أعمال الصيانة وانتشار وحدات الديزل أهم استعدادات الكهرباء لمواجهة الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية من خلال إعلان حالة الطوارئ بجميع شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، لمواجهة التقلبات المناخية والتوقعات بسقوط الأمطار والسيول.. ويرصد ”الخليج 365” يرصد لقرائه كل ما يريد معرفته عن استعدادات الكهرباء لمواجهة الأمطار :

1- تأمين التغذية الكهربائية أثناء الامتحانات فى جميع اللجان (لجان النظام ولجان المراقبة – لجان تقدير الدرجات).

2- وقف جميع أعمال الصيانات أثناء فترة الامتحانات.

3- توفير وحدات الديزل المتنقلة لتكون مصدر تغذية بديلة فى الطوارئ.

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4- رفع حالة الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء والتنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية.

5- غرف عمليات لتلقى الشكاوى على مستوى الجمهورية والتدخل السريع لحلها.

وأكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك فرق طوارئ على أعلى مستوى تعمل على مدار الساعة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، للتدخل السريع فى حالة حدوث أى أعطال طارئة نتيجة سقوط الأمطار والسيول.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الوزارة تتلقى جميع شكاوى المواطنين على الخط الساخن للوزارة على رقم 121، لافتاً إلى أن الوزارة وشركات توزيع الكهرباء كانت قد استعدت لانتخابات مجلس الشيوخ لتأمين التغذية الكهربائية للجان الانتخابية ومعالجة ومراجعة جميع الخطوط قبل بداية الانتخابات.