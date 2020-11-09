شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تحذيرات المرور لمنع الحوادث الناتجة عن اﻷمطار بالطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اﻹدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق، ومنها:

- التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا.

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه.

- تهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب.

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق.

- استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز.

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار المتوقعة حتى الخميس 12 نوفمبر 2020.

- اليوم الإثنين 09 نوفمبر 2020:

القاهرة الكبرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق.

الوجه البحرى: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية).

أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الغربية - المنوفية - الشرقية).

السواحل الشمالية الغربية: أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من (مطروح - السلوم).

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية (سيدي عبد الرحمن - الضبعة - رشید).

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شمال الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الفيوم - بني سويف - المنيا ۔ حلايب - شلاتين - رأس بناس).

يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020:

. الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية).

السواحل الشمالية: أمطار متوسطة على بعض المناطق من (الإسكندرية - الضبعة - رشيد - بلطيم - مطروح - السلوم).

جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (حلايب - شلاتين - رأس بناس).

- يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020:

السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (الإسكندرية - الضبعة - مطروح - رشید - بلطيم).

شمال الوجه البحرى: أمطار خفيفة على بعض المناطق من (بلطيم - كفر الشيخ - البحيرة).

- يوم الخميس 12 نوفمبر 2020:

. السواحل الشمالية: أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

وأكدت هيئة الأرصاد ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار الغزيرة، موضحة أنه يتم تحديث هذه التنبؤات يوميا.