شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى لـ الخليج 365: رفعنا حالة الطوارئ القصوى حتى انتهاء موسم الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه كلف قيادات الوزارة برفع حالة الطوارئ القصوى حتى انتهاء موسم الأمطار، والتأكد من جاهزية مخرات السيول وشبكة المجارى المائية لعدم حدوث تكدس للمياه مما قد ينتج عنه أزمات.

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه يتلقى تقارير بشكل دائم عن حالة شبكة المجارى المائية ومخرات السيول، وكذلك توقعات مركز التنبؤ بالأمطار حول حالة الطقس لتقييم الوضع والتنسيق مع كافة جهات الدولة.

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يشار إلى أنه يتم التنسيق مع المحافظات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فترة الأمطار من خلال تكليف مسئول من قبل كل محافظة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات المؤهلة لسقوط الأمطار بها خلال الفترة القادمة، علاوة على متابعة استكمال أعمال تطهير المخرات وشبكات الترع والمصارف لمجابهة السيول.

يذكر أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة على مستوى شواطئ الجمهورية، خاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الإدارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة، وذلك من خلال غرف عمليات على مستوى الإدارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة وتغطى شواطئ البحرين المتوسط والأحمر، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت مع الاجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

الجدير بالذكر أنه توجد منظومة للإنذار المبكر أنشأتها للتنبؤ بالأمطار، وتحديد كمياتها وشدتها، ومن خلالها تتخذ أجهزة الوزارة كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المعنية كافة الاستعدادات لمجابهة السيول والحد أو المنع من آثارها التدميرية من حيث إنه يتم تحديد شدة الأمطار المتوقعة على البلاد، وذلك بهدف اتخاذ إجراءات تخفيض مناسيب الترع والمصارف حتى ﻻ تحدث مشاكل لمستخدمى شبكة المجارى المائية لأن الوزارة مسئولة عن توفير كافة اﻻحتياجات للبلاد من زراعة وشرب وصناعة وملاحة نهرية.