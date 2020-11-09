شكرا لقرائتكم خبر عن متى تُعلن نتيجة انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الثانية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، موعدا أقصاه يوم 15 نوفمبر 2020، لإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الثانية، والتى تُجرى فى 13 محافظة، هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء" تحت إشراف قضائى كامل، وفى إطار من المتابعة من جانب وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية.

وانتهى أمس الأحد فى تمام الساعة التاسعة التصويت فى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ووفقا للجدول الزمنى للهيئة الوطنية، يكون آخر موعد للتقدم بالتظلمات للجنة العامة وإحالتها للهيئة فى موعد أقصاه 24 ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددى للأصوات.

وحسب الجدول الزمنى للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، يتم الفصل فى التظلمات المقدمة خلال 24 ساعة من تاريخ العرض على الهيئة، على أن يتم إخطار مقدم التظلم بقرار الهيئة خلال 24 ساعة من تاريخ صدوره، لتعلن النتيجة وتنشر فى الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار فى موعد أقصاه 15 نوفمبر 2020.

يأتى ذلك فى ضوء قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنه 2017 والمُعدل بالقانون رقم 140 لسنة 2020، حيث تقضى الفقرة الأولى من المادة (11) على أن يُعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، وُيضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.