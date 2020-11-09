- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور على "فيس بوك": بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة أتصدر المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار مرتضى منصور، المرشح على عضوية مجلس النواب بدائرة ميت غمر بالدقهلية، بوست على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قال خلاله إنه بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية، فإنه يتصدر المركز الأول.
صورة من بوست مرتضى منصور
وقال مرتضى منصور، إنه "بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية المستشار مرتضي منصور يتصدر المركز الأول، ويتقدم عن أقرب منافسيه بثلاثة آلاف صوت".
وسبق أن نشر أحمد مرتضى منصور تغريدة على تويتر أكد خلالها أن والده متقدم في نتائج الفرز بعد فرز 30% من الصناديق الانتخابية بالدائرة.
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى الذى نشره المرشح مرتضى منصور، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور على "فيس بوك": بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة أتصدر المركز الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.