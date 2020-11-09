شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور على "فيس بوك": بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة أتصدر المركز الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المستشار مرتضى منصور، المرشح على عضوية مجلس النواب بدائرة ميت غمر بالدقهلية، بوست على حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، قال خلاله إنه بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية، فإنه يتصدر المركز الأول.

صورة من بوست مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور، إنه "بعد حصر نتائج فرز 55 لجنة من واقع محاضر الفرز الرسمية المستشار مرتضي منصور يتصدر المركز الأول، ويتقدم عن أقرب منافسيه بثلاثة آلاف صوت".

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