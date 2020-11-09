محمد أبو حامد يعلن خسارته في انتخابات مجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن المرشح محمد أبو حامد، خسارته في انتخابات مجلس النواب في دائرة عابدين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك".
وكتب أبو حامد: "قدر الله و ما شاء فعل، الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي و اخلف لي خيرًا منها.. أعلن خسارتي في الانتخابات البرلمانية، وأتمنى التوفيق لمن نال ثقة المواطنين من المرشحين".
وتابع: "و أتوجه بخالص الشكر و التقدير لكافة المواطنين الذين منحوني أصواتهم و أتمنى أن أكون دائماً عند حسن ظنهم بي."
وتأتي هذه النتائج مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل في إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
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