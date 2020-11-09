وزير التعليم يعلن "خبراً ساراً" لأولاء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان "est"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، خبراً ساراً لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان "est" المؤهل للجامعات المصرية. وكتب وزير التعليم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" :"قررت الوزارة قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط وكذلك ارسال النتيجة الكترونيا للجامعات بالمجان". وتابع :"إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر ٢٠٢٠ فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد اتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة أخرى أو يمكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل". ​

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