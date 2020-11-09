محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
دعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الآباء الكهنة في جميع كنائس الكرازة المرقسية في مصر، إلى تشجيع أبناء الكنيسة ممن لديهم أطفال في مرحلتي رياض الأطفال والابتدائية، على التجاوب مع الحملة التي تنظمها وزارة الصحة من خلال الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة عن طريق إعطاء قرص واحد من عقار ميبيندازول لتلاميذ هاتين المرحلتين.
وأوضحت الكنيسة في بيان لها، أن ذلك يأتي لمكافحة انتشار مرض الديدان المعوية في الفترة من 8 إلى 19 نوفمبر الجاري.
علمًا بأن الحملة ستقوم بإعطاء العقار من خلال المدارس.
كانت هذه تفاصيل خبر الكنيسة تدعو أسر طلاب رياض الأطفال والابتدائي للتجاوب مع حملة مكافحة الأمراض المتوطنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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