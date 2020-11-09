اليوم.. محاكمة الفنان رامي صبري بتهمة التهرب الضريبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة الفنان رامي صبري، لاتهامه بالتهرب من سداد مبلغ 336 ألفًا و566 جنيه للضرائب العامة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز صادق، وحضور المستشار أحمد عبد العليم وكيل النائب العام، وسكرتارية وسام حنفي.

وكشفت القضية رقم 282 لسنة 2018 ضرائب عامة، تهرب المطرب رامي صبري من دفع مبلغ 336 ألف و566 جنيه، عن أعماله في الغناء والأغاني المختلفة بالحفلات.

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