شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأقصر يتفقد الطرق في مدينة الشمس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تفقد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، الأحد، سير الأعمال الجارية بمدينة الشمس، حيث تابع الإنتهاء من أعمال التأثيث وفتح الطريق المؤدي إلي مدينة الشمس ومحطة معالجة الصرف الصحي.
وتفقد محافظ الأقصر الأعمال الجارية بكلا من الطريق الذي يربط مدينة الشمس بمدينة طيبة الجديدة بطول ١١٦٠متر، والطريق الذي يربط مدينة طيبة الجديدة – الأقصر – مدينة الشمس بطول 1440 متر، والطريق المؤدي من مدينة طيبة إلي الطريق الصحراوي الشرقي بطول 2600 متر.
ووجه المحافظ بسرعة تركيب الكابلات والأعمدة الكهربائية بالطريق المؤدي إلي مدينة الشمس تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، والاهتمام بأعمال التشجير والتجميل لإبراز المظهر الجمالي.
رافق محافظ الأقصر خلال جولته كلا من المهندس مصطفي السعيد رئيس جهاز مدينة طيبة، والمهندس أسعد مصطفي مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالأقصر، والعميد شريف رشاد ممثلاً عن الشركة الوطنية.
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