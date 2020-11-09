الهيئة الوطنية تصرف مكافأة استثنائية لأسرة موظف توفى بانتخابات النواب بميت غمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، صرف مكافأة استثنائية لأسرة المتوفى إلى رحمة الله تعالى محمد السعيد عبدالقادر الموظف باللجنة رقم 148 بمدرسة بهاء الدين الابتدائية بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية الذي وافته المنية بعد إصابته بهبوط حاد أثناء التصويت. وأكدت الهيئة صرف المكافأة لأسرته بخلاف المكافأة المقررة له نظير عمله باللجنة، بعد وفاته بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

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