شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه اليوم عن 9 مناطق بالقاهرة 14 ساعة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد عدة مناطق بمحافظة القاهرة اليوم، الإثنين، انقطاع مياه الشرب لمدة 14 ساعة بسبب تحويل خط مياه رئيسى، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن مناطق "المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية، والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما، ومحطة مترو عدلى منصور بالهايكستب، ومشروع إسكانات أهالينا 1و2، شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته، مدينة قباء، تقسيم عمر الخطاب، الحرفين"، وذلك اليوم الإثنين، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من نفس اليوم لمدة 14 ساعة.

وأوضحت محافظة القاهرة أن ذلك يأتي نظرًا للقيام بأعمال توسعات كوبرى محور الدائرى مع كوبرى التعمير بشارع جسر السويس، مما يستلزم تحويل مسار خط المياه قطر 800مم بشارع جسر السويس.

وأهابت المحافظة وشركة المياه بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة أنها قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.