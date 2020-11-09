شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة فرعية بمدينة السلام تعلن حصول شريف الوردانى على 261 صوتاً ووائل حافظ 239 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية رقم 27 بـ"مدينة السلام" ومقرها مدرسة السلام المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، التى أظهرت حصول المرشح شريف الورداني على 261 صوتا، بينما حصل أحمد إسماعيل محمد على 180 صوتا و ائل حافظ عطا الله على 239 صوتا.
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة رقم 4 بمدينة السلام ومقرها مدرسة السلام الإعداديةًة بالسلام أول، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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