شكرا لقرائتكم خبر عن "هدايا السيسى للأسر الأولى بالرعاية" في عدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، أبرزها: هدايا السيسى للأسر الأولى بالرعاية.. مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية وملابس وتجهيزات لصالح مليون مواطن.. ودعم 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجاً لتجهيز مستلزمات الزواج وقوافل طبية بالمحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوى

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هدايا السيسى للأسر الأولى بالرعاية.. مليار جنيه من صندوق تحيا مصر لتنظيم أكبر قافلة إنسانية تتضمن مواد غذائية وملابس وتجهيزات لصالح مليون مواطن.. ودعم 2000 من الفتيات اليتيمات والأكثر احتياجاً لتجهيز مستلزمات الزواج وقوافل طبية بالمحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوى





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