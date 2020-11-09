شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الوطنية تعلن انتظام التصويت بالمرحلة الثانية للانتخاب قبل غلق اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، انتظام عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية لليوم الثانى والأخير على التوالى بالمرحلة الثانية للانتخابات مجلس النواب، دون وجود أى معوقات تسير العملية الانتخابات.

وأكد الهيئة الوطنية للانتخابات، أن غرفة عمليات الهيئة تتابع بشكل مستمر عمليات التصويت التى لم يتبقى لها سوى ساعات قليلة جدا لانتهاء التصويت وبدء عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، مشيرة إلى أنها تلقت مجموعة من الاستفسارات التى تدور أغلبها حول الاستعلام عن اللجان الفرعية وبعد مركز الاقتراع عن محل سكن الناخب، وجميعها شكاوى غير مؤثرة على العملية الانتخابية.

ومن المقرر عقب انتهاء الاقتراع أن يقوم رئيس كل لجنة فى حضور أمناء اللجنة ومن يحضر من مندوبى المرشحين والقوائم وممثلى الإعلام والمتابعين والمترجمين والزائرين المتواجدين بتحديد الصناديق التى سيبدأ فرزها ومراجعة أرقام الأقفال البلاستيكية المغلق بها من واقع ما هو مثبت بمحضر إجراءات اللجنة داخل نموذج محدد.

ويقوم رئيس اللجنة بفض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع التى تم تحديدها صندوق تلو الآخر فى كل نوع على حدة، ثم تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة وإطلاع الحضور على أنه أصبح فارغا، ثم فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة والتأكد من وجود خاتم اللجنة أو توقيع رئيسها على ظهر كل بطاقة.

وبعد التأكيد من أن إجمالى عدد الناخبين الذين أدلو بأصواتهم فى النظام الفردى هو ذات العدد فى نظام القوائم على النحو الثابت بنموذج محضر الإجراءات وإثبات ذلك فى نموذجين آخرين (فردى وقوائم)، ثم تقسم بطاقات الاقتراع إلى مجموعتين إحداهما مجموعة للأصوات الباطلة، ومجموعة للأصوات الصحيحة، وتلى هذه الخطوة حصر وإثبات عدد الأصوات الباطلة، وعدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات التى حصلت عليها كل قائمة.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 15 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون، فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 70 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضيا "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و142 نائبًا من بين 2084 مرشحا "فردى".