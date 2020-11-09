شكرا لقرائتكم خبر عن "سى إن إن": ميلانيا تتواصل مع زوجها ترامب للاعتراف بالهزيمة فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت ميلانيا ترامب، زوجها الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الاعتراف بالهزيمة في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه جو بايدن، وفقا لما أكده مصدر مطلع، في تصريحات لشبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية.

ونقلت شبكة "CNN" الإخبارية الأمريكية عن مصدر قوله :"ميلانيا ترامب انضمت إلى المجموعة المتزايدة من الدائرة المقربة من الرئيس ترامب ، التي تنصحه بأن الوقت قد حان لقبول الخسارة"، على الرغم من أنها لم تعلق علنًا على نتائج الانتخابات.

في حين، أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية في تقرير لها أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تحسب دقائق مكوثها من البيت الأبيض حتى طلاقها بعد خسارته الانتخابات الأمريكية، بعد زواج دام 15 عاما.

وأشارت الصحيفة نقلا عن زميلة سابقة لميلانيا ترامب، وهي أوماروزا مانيجولت نيومان، أن زواج ميلانيا من ترامب الذي دام 15 عاما قد انتهى، وأضافت: "تعد ميلانيا كل دقيقة حتى يخرج زوجها من منصبه لكي تحصل على الطلاق"، متابعة :"إذا حاولت ميلانيا التخلص من الإذلال المطلق وغادرت أثناء تولي زوجها منصب الرئاسة، فسيكون مصيرها العقاب".

وفي وقت سابق، كشف مصدران لشبكة CNN الإخبارية الأمريكية عن تواصل جاريد كوشنر، صهر ومستشار دونالد ترامب مع الأخير للاعتراف بنتيجة الانتخابات. الخطوة تأتي بعد بيان من حملة ترامب جاء بعد لحظات على إعلان مؤشر CNN بأن بايدن سيصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية، وقال فيه إن على بايدن "عدم الاستعجال وتزييف أنه الفائز" وأن السباق الانتخابي "بعيد عن النهاية".

وقال ترامب في بيانه: "لن أرتاح حتى يحظى الشعب الأمريكي بفرز أصوات صادق الذي يستحقونه والذي تطلبه الديمقراطية".

ووفقا لكايت بيدنجفيلد، نائب حملة بايدن- هاريس الانتخابية، فإنه لم يكن هناك أي تواصل بين بايدن وترامب أو أي ممثلين عن الجانبين مع بعضهما البعض منذ الإعلان عن بايدن كرئيس أمريكي منتخب.