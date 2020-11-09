شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة غدا فى جميع المدارس بالمحافظات عدا مطروح وشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد جميع المدارس بمحافظات الجمهورية، انتظام الدراسة غدا الاثنين، ماعدا محافظتى مطروح و شمال سيناء، حيث قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إنه تقرر تعطيل الدراسة غدا الأثنين بالمدارس بسبب سوء الأحوال الجوية، وأكد فى بيان له أنه نظرا لاستمرار سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وحفاظا على سلامة الطلاب بمحافظة مطروح، تقرر تعطيل الدراسة غدا حرصا على سلامة أبنائنا الطلاب.

وأوضح محافظ مطروح أن المحافظة تعرضت لأمطار شديدة صباح اليوم، ومن الموقع التعرض لأمطار غزيرة أيضا على السلوم»، مشيرا إلى إزالة كافة تجمعات المياه واستمرار حركة المياه بشكل طبيعى.

وأعلن الدكتور سمير النيلي وكيل الوزارة اليوم الأحد، موافقة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على اعتبار غداً الإثنين إجازة للمعلمين العاملين بالمدارس الواقعة علي خطي شرق وغرب مدينة مرسي مطروح ومعلمي إدارات الضبعة والنجيلة وسيدي براني الذين يستقلون أتوبيسات النقل العام التابعة للمحافظة ،وذلك حفاظاً علي صحة وأرواح المعلمين الذين يستقلون تلك الاتوبيسات يومياً للذهاب الي مدارسهم بتلك الإدارات التعليمية وذلك نظرا لاستمرار الأحوال الجوية السيئة وموجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها المحافظة بشكل غير مسبوق لليوم الثالث علي التوالي .

وفى نفس السياق أصدر اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بتعطيل الدراسة بكافة المدارس غدا الاثنين، وقال حمزة رضوان وكيل مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، فى بيان له اليوم الأحد، أنه بناءَ علي توجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، تقرر غدا، اجازة لجميع مدارس محافظة شمال سيناء.

يأتى ذلك فيما أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، انتظام الدراسة فى المدارس غدا الإثنين، وذلك بعد تعطيلها على مدار يومى السبت والأحد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح محافظ الإسكندرية، فى بيان له، أنه يتم التنسيق مع الأرصاد الجوية لحظة بلحظة للاطمئنان على حالة الطقس قبل اتخاذ أى قرار، مشيرا إلى أن الإسكندرية تشهد عدد نوات تبدأ من شهر أكتوبر أو نوفمبر وحتى شهر أبريل ،وذكر محافظ الإسكندرية أنه كان يتم معرفة حالات الطقس، ولكن هناك تغيرات جوية على مستوى العالم.

يذكر أن 4 محافظات قد قامت بتعطيل الدراسة بها اليوم الأحد في كلا من المدارس والجامعات بسبب حالة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد، وهذه المحافظات هى البحيرة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية.