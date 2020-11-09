لجنة فرعية بميت غمر: البحراوى 242 صوتا والعزب 346 ومرتضى منصور 74

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة الفرعية رقم 140 بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، المؤشرات الأولية لنتائج فرز الأصوات، فى ثانى مراحل الانتخابات البرلمانية 2020، والتى أظهرت حصول المرشح عبد الفتاح البحراوى على 242 صوتا، والدكتور محمود العزب 346 صوتا، وأسامة راضى 118 صوتا، ومرتضى منصور 74 صوتا.
وتأتى تلك الأرقام وفق البيان الإحصائى للجنة، مع تأكيد أن الهيئة الوطنية للانتخابات صاحبة الحق الأصيل فى إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأ القضاة فرز الأصوات باللجان الفرعية، بحضور مندوبين عن المتنافسين، وبعد انتهاء الفرز ينقل كل قاض الصندوق الذى أشرف عليه، ومعه كشف النتائج، إلى اللجنة العامة فى كل دائرة، إذ يجرى تجميع نتائج اللجان الفرعية، ومعرفة النتائج بشكل غير رسمى، على أن تُعلن وتُنشر رسميا بالجريدة الرسمية فى موعد أقصاه الخامس عشر من نوفمبر الجارى.
يُذكر أنه فى النظام الفردى، يفوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة، بواقع 50% + 1 من الأصوات الصحيحة، وبخلاف ذلك يخوض الحاصلون على أعلى الأصوات الصحيحة جولة إعادة، ويكون عددهم ضعف عدد المقاعد المخصصة للدائرة، أى بمعدل مرشحين لكل مقعد.
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