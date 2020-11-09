شكرا لقرائتكم خبر عن البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات: التنافس وكثافة المصوتين أهم مظاهر الاقتراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أيمن عقيل، رئيس البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، إن التنافس الانتخابى بين المرشحين، وكثافة الناخبين أمام اللجان من أهم مظاهر انتخابات مجلس النواب الحالية فى محافظات الجمهورية.

وأضاف عقيل فى مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مع الإعلامى شادى شاش، أن نزول الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس النواب رسالة للعالم بأكمله، متابعا بقوله: "العمليات الإرهابية لم تثنى الناس والشيوخ والشباب عن المشاركة والإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات".

وأوضح رئيس البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تستقبل أى شكاوى حيال العملية الانتخابية، كما يدعى البعض، مؤكدا أن أعضاء البعثة رصدت على مدار يومين، انضباط كبير من قبل رجال الشرطة والقائمين على الإجراءات الاحترازية ووجود كل أدوات العملية الانتخابية بكل اللجان، كما لم يواجه أى مراقب دولى أى عائق خلال العملية الانتخابية.