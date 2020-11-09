شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا تؤكد تحديث بروتوكول العلاج.. و80% من الإصابات بسيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه جرى تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا، موضحاً أن الأدوية التي موجودة في البروتوكول متوفرة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، على فضائية "الحدث اليوم"، مع الإعلامى سيد على، أن الموجة الثانية مثل الموجة الأولى بنفس شدة المرض، لافتاً إلى أن 80% من الإصابات بسيطة، و20% متوسطة.

وأشار إلى أن رئاسة الوزراء كانت قد أعلنت عن السماح بالتجمعات في شروط معينة، ولا تزيد عن 150 فردا على أن تكون هناك إجراءات احترازية والالتزام بالتباعد.

وكان قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن أعداد مصابى فيروس كورونا ستزيد، وهناك 80% من الحالات بسيطة و15% متوسطة وشديدة و5% شديدة الخطورة، ولكن فى فصلى الخريف والشتاء، والتجمع فى الأماكن المغلقة والتهوية غير السليمة وعدم التعرض للشمس، يؤثر على المناعة ويساعد على انتشار الفيروسات وخاصة الإنفلونزا وكورونا، وبذلك ستزيد الأعداد ولكن نفس تقسيمة الأعدادـ، مؤكدا أنه لم نرصد تغير أعراض فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة تليفزيونية، أن الحل السحرى للأزمة هو الإجراءات الاحترازية، مشدد على ضرورة الرعاية الطبية الصحيحة، من خلال العلاج المبكر والسلم عند متخصص.

وشدد على ضرورة البعد عن الأماكن المزدحمة، موضحا أن هناك بعض أدوية الفيروسات لما بدأ إنتاجها كان للإنفلونزا وأثبتت بعض الفاعلية فى علاج كورونا، حيث تم تحديث بروتوكول علاج فيروس كورونا، وتم استبعاد كافة الأدوية التى لها آثار جانبية على مريض كورونا.

وذكر أنه تم الانتهاء من نصف الدراسة للقاح فيروس كورونا، وهناك 3 آلاف مشارك فى الدراسة، وحتى الآن النتائج جيدة، والأمل الانتهاء من الدراسة بنهاية 2020، داعيا المصريين للمشاركة، حيث ينقص 2400 مشارك.