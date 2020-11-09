شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تعلن عن أكبر كشف أثرى خلال أيام.. يفوق خبيئة سقارة المكتشفة حديثا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة السياحة والأثار، أنها ستعلن فى مؤتمر صحفى بمنطقة آثار سقارة عن أكبر كشف أثرى وذلك خلال الأيام القليلة القادمة.

حيث أن أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، والذى يفوق عددها عدد التوابيت التى تم العثور عليها والإعلان عنها فى أوائل شهر أكتوبر الماضى، كما تم العثور على عدد من اللقى الأثرية المذهبة منها تماثيل خشبية وأقنعة ملونة ومذهبة.

جدير بالذكر، أن البعثة الأثرية المصرية كانت قد أعلنت خلال السنوات الماضية عن عدد من الاكتشافات الاثرية الهامة بهذه المنطقة، كان آخرها الكشف عن 59 تابوتا آدميا ملونا بداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة، والكهنة من الاسرة الـ 26 والذي تم الاعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي أوائل شهر أكتوبر الماضي.