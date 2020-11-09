النائب العام يحيل المتهم بقتل طفل سودانى في 6 أكتوبر للجنايات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام اليوم الأحد بإحالة المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا مع سبق الإصرار إلى "محكمة الجنايات المختصة"، والذي ارتكب جريمته يوم 27 أكتوبر الماضي.
وكانت "النيابة العامة" قد أقامت الأدلة على نسبة الاتهام إليه من شهادة أربعة شهود، وإقرار المتهم بارتكابه الجريمة في تحقيقات "النيابة العامة" وأمام المحكمة المختصة بالنظر في أمر مد حبسه احتياطيًّا، وما أثبته تقرير "أبحاث التزييف والتزوير" من كتابة المتهم للأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تضمنت إفصاحًا عن عزمه على قتل المتهم.
يذكر أن «وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر» قد تمكنت من ضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة، إذ باستجوابه في تحقيقات «النيابة العامة» أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه، إذ كان قد أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، ولكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، وقد أقرَّ المتهم أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما.
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