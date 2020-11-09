شكرا لقرائتكم خبر عن سر الرسالة الغامضة لوالد الأطفال الـ5 عقب اختفائهم بشبرا الخيمة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف "حمدان"، لـ"الخليج 365"، أنه تلقى رسالة تهديد أمام منزله مدون عليها "متحاولش تدور على حاجة علشان هتموتوا، أنت بتدور عليا وأنا قريب منك، وكنت هاخد الباقى بس مش هيفيدونى بحاجة دول كفاية".

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال حمدان، والمقيم بشارع الشعراوى بشبرا الخيمة، أنه حرر محضرا رقم 107011 لسنة 2020 قسم ثان شبرا الخيمة، بتغيب أبنائه الخمسة "أميرة 21 عاما، وسامية 16 عاما، ومنة 7 أعوام، وغرام 5 أعوام، ومصطفى 3 أعوام"، وذلك خلال توجههم لخالهم الذى يقطن بمنطقة بهتيم التابعة لشبرا الخيمة، والتى لا تبعد إلا بضع دقائق عن مقر إقامته وأسرته، لحضور حفل زفاف ابنة خالتهم بمحافظة الشرقية.

وأضاف "جمال"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن أبناءه الخمسة ارتدوا ملابسهم وتحركوا من المنزل في الثالثة والنصف فجر يوم 21 أكتوبر، متوجهين إلى خالهم استعدادا للذهاب إلى حفل زفاف ابنة خالتهم بالشرقية، قائلا "نزلوا قدام البيت وركبوا توك توك، واتحركوا على بيت خالهم، لكن موصلوش، ولما كلمت خالهم وسألته الأولاد وصلوا قالى لا موصلوش، نزلت جرى أنا وهو ندور عليهم لكن موصلناش لحاجة".

وتابع، "نزلنا أنا وباقى أخواتهم ندور عليهم وفرغنا الكاميرات بمنطقة ركبوهم بالشارع الخلفى وفعلا وصلنا للتوك توك، وجبنا صاحبة وسألناه قالى أنا ركبتهم من هنا ونزلتهم قبل مستشفى بهتيم زى ما طلبوا، ولم نصل لأي جديد"، مطالبا رجال المباحث بقسم شرطة شبرا الخيمة ثان بتوسيع دائرة البحث عنهم وسرعة إيجادهم.

وأوضح "حمدان"، أنه لديه من الأبناء 8 أبناء، 3 أبناء و5 بنات، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الرسائل لمواطنين يؤكدون أنهم رأوا أبناءه بمناطق متفرقة بشبرا الخيمة، إلا أنه فور الانتقال إليهم لا يجد شىء وكأنهم "فص ملح وداب والأرض اتشقت وبلعتهم، أنا ولادى بقالى 18 يوم معرفش عنهم حاجة وخلاص هتجنن من غيرهم ونفسى آخدهم في حضنى".

واستطرد، أنه لن ييأس حتى يعثر على أطفاله، وأن الجميع يساعده بشتى الطرق لكن المحصلة حتى لا شىء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مشاكل بينه وبين أطفاله جميعا وقائمة على الحب والود، كما أن زوجته تقيم برفقته وبرفقة أبنائه المتواجدين حاليا إلى جواره، معللا سبب عدم ذهاب والدتهم معهم فى هذا اليوم "والدتهم كانت هتلحق بيهم مع باقى أخواتهم، لكن اتصدمت لما بكلم خالهم قالى الولاد موصلوش".