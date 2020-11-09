شكرا لقرائتكم خبر عن سر الرسالة الغامضة لوالد الأطفال الـ5 عقب اختفائهم بشبرا الخيمة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف "حمدان"، لـ"الخليج 365"، أنه تلقى رسالة تهديد أمام منزله مدون عليها "متحاولش تدور على حاجة علشان هتموتوا، أنت بتدور عليا وأنا قريب منك، وكنت هاخد الباقى بس مش هيفيدونى بحاجة دول كفاية".
وتابع، "نزلنا أنا وباقى أخواتهم ندور عليهم وفرغنا الكاميرات بمنطقة ركبوهم بالشارع الخلفى وفعلا وصلنا للتوك توك، وجبنا صاحبة وسألناه قالى أنا ركبتهم من هنا ونزلتهم قبل مستشفى بهتيم زى ما طلبوا، ولم نصل لأي جديد"، مطالبا رجال المباحث بقسم شرطة شبرا الخيمة ثان بتوسيع دائرة البحث عنهم وسرعة إيجادهم.
وأوضح "حمدان"، أنه لديه من الأبناء 8 أبناء، 3 أبناء و5 بنات، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الرسائل لمواطنين يؤكدون أنهم رأوا أبناءه بمناطق متفرقة بشبرا الخيمة، إلا أنه فور الانتقال إليهم لا يجد شىء وكأنهم "فص ملح وداب والأرض اتشقت وبلعتهم، أنا ولادى بقالى 18 يوم معرفش عنهم حاجة وخلاص هتجنن من غيرهم ونفسى آخدهم في حضنى".
واستطرد، أنه لن ييأس حتى يعثر على أطفاله، وأن الجميع يساعده بشتى الطرق لكن المحصلة حتى لا شىء، مشيرا إلى أنه لا توجد أية مشاكل بينه وبين أطفاله جميعا وقائمة على الحب والود، كما أن زوجته تقيم برفقته وبرفقة أبنائه المتواجدين حاليا إلى جواره، معللا سبب عدم ذهاب والدتهم معهم فى هذا اليوم "والدتهم كانت هتلحق بيهم مع باقى أخواتهم، لكن اتصدمت لما بكلم خالهم قالى الولاد موصلوش".
كانت هذه تفاصيل خبر سر الرسالة الغامضة لوالد الأطفال الـ5 عقب اختفائهم بشبرا الخيمة.. صور وفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.