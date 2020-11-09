شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تكذب شائعة تعطيل الدراسة بالجمهورية نتيجة سوء الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال على مدار اليوم عدا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء في تفعيل مبادرات بمليار جنيه فى مجال الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تكذيب الحكومة لشائعة تعطيل الدراسة بالجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية،





أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الاخذ فى الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسى الحالي.

هدايا السيسي للأسر الأولى بالرعاية.. مليار جنيه من "تحيا مصر" لتنظيم أكبر قافلة إنسانية استعدادا للشتاء تخدم مليون مواطن.. دعم 2000 فتاة يتيمة وأكثر احتياجا.. وقوافل طبية بالمحافظات لتوزيع 1500 جهاز غسيل كلوى





كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء حول تعطيل الدراسة بكافة المدارس على مستوى الجمهورية نتيجة لسوء الأحوال الجوية، تواصل المركز مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية، وقد تم نفي تلك الأنباء.

الحكومة تكذب شائعة تعطيل الدراسة بالجمهورية نتيجة سوء الأحوال الجوية





طالبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جميع المصالح وأماكن العمل بتخفيف تواجد العمالة إلى "النصف" وسط تحذيرات من ارتفاع جديد من إصابات فيروس كرونا المستجد خلال الشتاء.

وزيرة الصحة تطالب بتخفيف العمالة للنصف لتفادى الموجة الثانية لكورونا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحاجة الملحة لتضافر جميع الجهود لإعلاء قيم التعايش والتسامح بين كافة الأديان، ومد جسور التفاهم والإخاء، وعدم المساس بالرموز الدينية، معرباً عن الرفض التام للأعمال الإرهابية بكافة أشكالها، أو ربط أي دين بأعمال العنف والتطرف، مشيراً إلى التجربة المصرية في ترسيخ مبادئ التسامح ونبذ العنف والفكر المتطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تفهم خصوصية كل عقيدة وما تتضمنه من مبادئ، وأن مصر على استعداد للتعاون ودعم مختلف الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم.

السيسى يؤكد لوزير خارجية فرنسا رفضه التام لأعمال الإرهاب أو ربط أي دين بالعنف والتطرف.. واستعداد مصر للتعاون ودعم الجهود الدولية لتعزيز هذه المفاهيم.. لودريان يشيد بجهود القاهرة لتحقيق الحوار بين أبناء الديانات





طوابير أمام لجان انتخابات مجلس النواب بشمال وجنوب سيناء.. 7 قبائل بأرض الفيروز تتنافس فى الحشد للمشاركة.. إقبال كبير من السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات.. وتوفير مقاعد متحركة لنقل السيدات من خارج اللجان.. صور

شهدت لجان انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء وجنوب سيناء إقبالا كثيفا من الناخبين للأدلاء بأصواتهم، وشهد محيط اللجان استمرار رفع أقصى درجات التأمين والحماية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية لدخول الناخبين مرتدين الكمامات ومرورهم عبر بوابات اليكترونية وفحص بكاشف حراري.





الصحة تكشف خطط مواجهة الموجة الثانية لكورونا.. هالة زايد: زيادة معامل تحليل الصحة تكشف خطط مواجهة الموجة الثانية لكورونا.. هالة زايد: زيادة معامل تحليل كورونا لـ61 معملا.. وتؤكد: مصر تسلمت 2400 عبوة لقاح للفيروس لاستكمال التجارب السريرية.. ورئيس لجنة كورونا يكشف تفاصيل البرتوكول الجديد

أكدت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أن البروتوكول العلاج الجديد لفيروس كورونا، أصبح جاهزا لمواجهة الموجة الثانية من الوباء، مضيفة أن العالم كافة يتشارك فى تطوير البروتوكولات العلاجية لفيروس كورونا.





وزير النقل: لن نتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية رغم كورونا مع اتخاذ إجراءات الوقاية.. كامل الوزير: تشغيل القطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية-العاشر أكتوبر المقبل.. ونخطط لمد شبكة سكة حديد حتى السودان وليبيا وزير النقل: لن نتوقف عن تنفيذ المشروعات القومية رغم كورونا مع اتخاذ إجراءات الوقاية.. كامل الوزير: تشغيل القطار المكهرب السلام-العاصمة الإدارية-العاشر أكتوبر المقبل.. ونخطط لمد شبكة سكة حديد حتى السودان وليبيا

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تولى اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى انه فى ضوء ذلك تنفذ وزارة النقل حالياً خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل من وسائل وشبكات بقطاعات الطرق والكبارى والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائى وكذلك الموانئ البحرية والنقل النهرى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمى بكافة قطاعات النقل .





قال وزير الخارجية الفرنسى، جان إيف لودريان، عقب لقائه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن حديثه مع فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، اتسم بالصراحة والإرادة للفهم والعمل المشترك من أجل التسامح والتهدئة واحترام الحريات الدينية، متابعًا: "نحن نعى أهمية مواصلة الحوار القائم على الثقة مع فضيلة شيخ الأزهر".

وزير خارجية فرنسا بعد لقائه شيخ الأزهر: المسلمون جزء لا يتجزء من بلدنا





شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: الإساءة لنبينا مرفوضة وسنلجأ للمحاكم الدولية

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر الشريف، خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان ، إذا كنتم تعتبرون أن الإساءة لنبينا محمد -صلى الله عليه وسلم- حرية تعبير، فنحن نرفضها شكلًا ومضمونًا.





وزير الخارجية: العلاقات المصرية الأمريكية استراتيجية وممتدة منذ عقود.."شكرى": الإرهاب لا علاقة له بأى دين ويهدف لتحقيق أغراض سياسية.. وزير خارجية فرنسا: نحترم الإسلام وبلادنا تحارب التطرف وندين حملات المقاطعة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات المصرية بين القاهرة وواشنطن ممتدة منذ عقود، موضحا أن الولايات المتحدة، تعد شريك استراتيجي قوى لمصر على مستوى الثنائي، مشيرًا إلى أن التعاون سيستمر خلال إدارة الرئيس المنتخب جو بايدن، لافتا إلى ان العلاقة بين البلدين قائمة على المصلحة المشتركة وسنعمل على تعزيزها.





الحكومة تستعرض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة فى المحافظات

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، ومحافظى الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، وذلك لاستعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات.





رويترز: رئيس وزراء إثيوبيا يقيل وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش

قال مكتب رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد اليوم الأحد، إنه أقال وزير الشؤون الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.





انقطاع المياه عن 9 مناطق بالقاهرة لمدة 14 ساعة غدا

تشهد عدة مناطق بمحافظة القاهرة انقطاع مياه الشرب لمدة 14 ساعة بسبب تحويل خط مياه رئيسى، حيث أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، عن انقطاع المياه عن مناطق "المنطقة المحصورة بين مساكن الفاروقية والمنطقة الصناعية بالكيلو 18 وجميع التقسيمات الواقعة بينهما ومحطة مترو عدلى منصور بالهايكستب – ومشروع إسكان أهالينا 1و2 - شارع جمال عبد الناصر ومتفرعاته - مدينة قباء - تقسيم عمر الخطاب – الحرفيين"، وذلك غدا الاثنين، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من نفس اليوم.





الأرصاد تحذر من الوقوف قرب أعمدة الكهرباء أثناء الأمطار.. وتكشف أماكن سقوط المطر حتى الخميس.. وتتوقع أمطار غزيرة غدا بالبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ورعدية بالسلوم ومطروح والإسكندرية وخفيفة على القاهرة الكبرى

مازالت البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد أغلب محافظات الجمهورية فرص أمطار على أغلب الأنحاء، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر فرص الأمطار حتى الخميس المقبل.





طبيب واقعة السمكة: دخلت بالمنظار لقيتها بتتحرك داخل المريض.. فيديو وصور طبيب واقعة السمكة: دخلت بالمنظار لقيتها بتتحرك داخل المريض.. فيديو وصور

قال الدكتور مايكل إبراهيم نائب جراحة تجميل في مستشفى بنى سويف التخصصى، أنه فوجئ بدخول مريض فاقدا للوعي برفقة سيارة إسعاف إلى قسم الاستقبال بالمستشفى التخصصى. وأضاف الدكتور مايكل إبراهيم لليوم السابع "قمنا بتركيب أنبوبة حنجرية فى نفس الوقت اللى فيه تمريض الاستقبال بيجهز كل حاجة ويركب أجهزة وريدية، دخلت بالمنظار الحنجرى ولقيت السمكة بتتحرك فى فم المريض".







أنصار ترامب يرفعون شعار "لم ينته الأمر لقد فزنا".. مؤيدو الرئيس الأمريكى يتظاهرون أمام مبانى كابيتول بالولايات ويرددون "أوقفوا السرقة".. ويشتبكون مع الداعمين لبايدن.. ويؤكدون: لسنا مستعدون للاستسلام.. صور فور الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطى جو بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت وسائل الإعلام الأمريكية تبحث عن المرشحين المرجح توليهم إدارته المقبلة، ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز وموقع بوليتيكو، فإن الرئيس جو بايدن، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يهدف إلى بناء واحدة من أكثر الإدارات تنوعا في تاريخ الرئاسة الأمريكية مع إقامة روابط بين الحزبين تقوم على التعاون أكثر من الندية.أنصار ترامب يرفعون شعار "لم ينته الأمر لقد فزنا".. مؤيدو الرئيس الأمريكى يتظاهرون أمام مبانى كابيتول بالولايات ويرددون "أوقفوا السرقة".. ويشتبكون مع الداعمين لبايدن.. ويؤكدون: لسنا مستعدون للاستسلام.. صور

المرشحون الأقرب لتولى حقائب وزارات إدارة جو بايدن.. ميشيل فلورنوى والسيناتور تامى داكوورث لوزارة الدفاع.. الخارجية لـ"سوزان رايس" مستشار الأمن القومى في عهد أوباما.. والسيناتور السابق داج جونز للعدل

قالت صحيفة "يو إس إيه توداى"، إنه مع إعلان فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسة الأمريكية، تدفق بعض أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبانى الكابيتول فى الولايات المتخلفة، وقد شجعتهم حملة بعنوان "أوقفوا السرقة"، وهى محاولو لنزع الشرعية عن عد الأصوات، والتى تم وقفها على فيس بوك لنشرها المعلومات المضللة وتحريضها على العنف.





دونالد ترامب: هذه الانتخابات مسروقة.. ومسئولو المدن الكبرى فاسدون

قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب معلقا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفوز جو بايدن: هذه الانتخابات مسروقة.





حسام البدرى يفض الاشتباك فى المنتخب قبل مباراتى توجو.. 26 لاعبا بالقائمة النهائية واستبعاد أكرم توفيق وطاهر والمهدى.. استمرار رمضان صبحى والتراجع عن ضم كهربا.. وعبد الله السعيد "الكابتن" بالأقدمية

أنهى الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، الجدل حول القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022، ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق غدا، الاثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.