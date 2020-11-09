ادرس فى مصر.. تعرف على الأوراق المطلوبة وآخر موعد لاستقبال الطلاب الوافدين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة للطلاب الوافدين بوزراة التعليم العالى والبحث العلمى، استمرارها فى استقبال الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر حتى يوم 30 نوفمبر الجارى، فى إطار مبادرتها "ادرس فى مصر".
ويمكن للطلاب الراغبين فى التقدم أو استكمال الأوراق للدراسة فى مصر، إرسال الأوراق والمستندات من خلال البريد لإدارة مبادرة #ادرس_في_مصر"على عنوان " 7 شارع إبراهيم أبو النجا - حى السفارات - مدينة نصر- القاهرة".
وأشارت إدارة الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الأوراق المطلوبة للتقديم، وهي: -
1- أصل شهادة الثانوية موثقة ومصدقة من السفارة المصرية.
2- صورة جواز السفر (ساري).
3-صورة شهادة الميلاد.
4-عدد 7صور شخصية 4*6 سم.
5- سداد المبلغ المستحق المثبت بالترشيح المبدئي. (خدمات التنسيق +حداثة المؤهل ).
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