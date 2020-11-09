شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد قصر رسوم توثيق شهادة الدبلومة الأمريكية على محاولة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللدكتور الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خبر سار لأولياء أمور طلاب الدبلومة الأمريكية وامتحان ال est المؤهل للجامعات المصرية، قائلا: قررت الوزارة "قصر رسوم التوثيق على محاولة واحدة فقط" وكذلك "إرسال النتيجة الكترونيا للجامعات بالمجان". وتابع وزير التربية والتعليم: إذا كنت قد دفعت رسوم التوثيق للامتحان القادم في ديسمبر 2020 فسوف تحتسب تجاه الحصول على الشهادة بعد اتمام المحاولات دون ضرورة الدفع مرة اخرى أو ممكن استخدام المبلغ المدفوع تجاه محاولة جديدة في المستقبل.

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