شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الصحة تطالب بتخفيف العمالة للنصف لتفادى الموجة الثانية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

صندوق تطوير التعليم يقبل طلبة مجمع أسيوط التكنولوجي لاستكمال دراستهم بالفيوم

التعليم تناشد طلاب الثانوى العام الاستفادة من المحتوى الرقمى ببنك المعرفة

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.. انفوجراف

أمطار غزيرة ورعدية بالسواحل الشمالية خفيفة على القاهرة والعظمى 25 درجة غدا

الصحة تعلن التعاقد مع "الصحة العالمية" لتوفير لقاح كورونا حال ثبوت فاعليته

وزيرة الصحة تؤكد عدم غلق المدارس بسبب كورونا.. وتدعو لتفعيل الدفع الإلكترونى

رئيس لجنة مكافحة كورونا: يوجد 10 سلالات لكوفيد 19 عالميا منها 3 فى مصر

وزيرة الصحة: العمل بالمبادرات الرئاسية مستمر فى ظل تقديم خدمات علاج كورونا

وزيرة البيئة: نجحنا فى تحويل قش الأرز لعائد مادى للفلاح بدلا من حرقه

نقيب المهندسين يدلى بصوته بانتخابات النواب ويشيد باإجراءات الاحترازية.. صور

التأمينات تبدأ صرف معاشات نوفمبر لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة

حماية المستهلك يحذر من غرامة مليوني جنيه حال التخفيضات الوهمية بالبلاك فرايداي

جامعة القاهرة تؤكد انتظام الدراسة بنظام " التعليم الهجين "

وزيرة الصحة تطالب بتخفيف العمالة للنصف لتفادى الموجة الثانية لكورونا

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: أنا أول محتج على حرية التعبير لو أساءت للأديان

وزير خارجية فرنسا بعد لقائه شيخ الأزهر: المسلمون جزء لا يتجزء من بلدنا

شيخ الأزهر لوزير خارجية فرنسا: حديثى بعيد عن الدبلوماسية حينما يأتى عن الإسلام ونبيه