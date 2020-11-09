شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة: لقاح كورونا سيخرج الى النور خلال 4 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طلال نصولي، مدير المكتب العالمي لدراسات المناعة، إننا كنا نتوقع عدم القضاء على فيروس كورونا سريعًا، ووصفة بأنه فيروس شيطانى، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا تحور وتغير وصار أقوى حاليًا منه في الموجة الأولى مشيرًا إلى أن 80% ممن يتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي يتوفى مهما كانت تلك الدولة المتواجد بها مضيفًا أن العلاج الوحيد حاليًا لفيروس كورونا هو ارتداء الكمامة.

وتابع نصولي خلال مداخلة عبر خاصية سكايب في برنامج مساء dmc والذى تقدمه الإعلامية ايمان الحصري أن هناك خرجت من الولايات المتحدة تؤكد أن تناول قرصًا من الإسبرين يوميًا يخفف من وضع المريض على أجهزة التنفس الصناعي ومن الوفاه بالفيروس بنسبة 50% ولكن لا ينبغى تناوله إلا بعد استشارة الطبيب .

وواصل نصولي أنه تم إجراء عدد من الاختبارات على نوعين من اللقاحات لعلاج فيروس كورونا وتم الانتهاء من التجربة الأخيرة عليهما والذى أثبت نجاحة ومن المتوقع أن تخرج إلى النور خلال 4 أسابيع على الأكثر إلا إذا حدث جديد لأن الطب معقد ودائمًا يظهر فيه الجديد، مضيفًا أن وزارة الصحة المصرية تعاملت مع إدارة ازمة كورونا بصورة ممتازة.