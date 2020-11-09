شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو موسى: بايدن سيُجرى تغييرات جذرية فى مواقف أمريكا ويجب ألا نخاف من الإدارة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية الأسبق، إن فوز بايدن برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، سيُحدث تغييرات جذرية في مواقف الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة المقبلة.

أضاف عمرو موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن الأمن الخليجى والعلاقة الأمريكية العربية الخليجية سوف تستمر في الإطار الحالي لها بعد فوز بايدن، ولكن سيكون هناك مقاربة مختلفة مع إيران، متابعا: "مستقبل صفقة القرن سيكون عليها علامات استفهام، وصفقة القرن التي ارتبطت باسم الرئيس ترامب وكوشنر لا أعتقد أنها ستكون لُب السياسة الأمريكية مع بايدن.. وستكون المقاربة الأساسية الأمريكية لحل الدولتين مرة أخرى".

وبالنسبة لتعامل إدارة جو بايدن مع مصر في الفترة المقبلة، أوضح عمرو موسى: "أمريكا ستتعامل مع مصر المستقرة وليس المضطربة، وسيكون هناك أخذ وعطاء لأن هذه الإدارة ستنظر إلى مصر المستقرة واقتصادها المتقدم".

وتابع عمرو موسى، قائلا: "لابد ومن الضرورى الحديث مع الإدارة الأمريكية عن المصلحة المصرية ومصلحة المنطقة العربية، وأحد أسباب قوة مصر هي دورها في المنطقة، وإذا كنت خايف من عودة سياسات أدت إلى ضيق فمن الضرورى أن نتحدث عما سنفعله سويا مع أمريكا في الفترة المقبلة، وليس علينا أن نخاف أو نخشى إدارة بايدن".

وأشار الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إلى أن مصر ستكون أمام إدارة أمريكية جديدة، ولا بد أن نكون حذرين وعلى درجة كبيرة من الرصانة في التعامل معها، مردفا: "يجب أن يكون هناك مكتب إعلامى يعمل بشكل كبير في واشنطن".

وأردف عمرو موسى: "الاتجاه إلى الشرق مهم جدا، ومجال الاستثمار ومستقبل المنطقة سيجعل الشرق يأتي لمصر، وهناك نجم ساطع يدعى الصين قادم بقوة، ولا يوجد شيء يسمى أنت مع أحد وضد الآخر، ولكن أنت مع هذا ومتفهم مع الآخر".