شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تنفذ حملة تطهير لشوارع الدقى. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت محافظة الجيزة حملة مكبرة لتعقيم الشوارع بالدقى، شملت تطهير شارع التحرير وشارع سليمان جوهر تحت إشراف اللواء أحمد عبدالفتاح رئيس الحي، ويأتي ذلك ضمن تفعيل الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وجاري تطهير باقي الشوارع في نطاق حي الدقي.

وفى إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، نفذ حي الهرم حملات بقطاع هضبة الأهرام شملت رفع مخلفات ونظافة تقاطعات شارع الضغط، نظافة وتجريد شارع الجيش، وإيقاف أعمال وسحب معدات بالعقار 111 ج، وإيقاف أعمال وسحب معدات بالعقار 533ز، وإيقاف أعمال وسحب معدات بالعقار 75 ب، وإيقاف أعمال وسحب معدات بالعقار 53 و، كما تم نظافة ورفع مخلفات امام الكنيسة بشارع الجيش، ورفع مخلفات ونظافة القطعة ٧٣ ح، ورفع مخلفات ونظافة القطعة ١٠٢، ورفع مخلفات ونظافة القطعة ٢٢٦و، ورفع مخلفات ونظافة تقاطع الخزان مع الضغط، ورفع مخلفات ونظافة تقاطع عبد الصبور شاهين، وتم نظافة ورفع مخلفات من جزيرة التجنيد .

وكانت أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة مستعدة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، مشيرة إلى أن محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة من أكثر المحافظات التى بها معدلات إصابة مرتفعة بفيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.