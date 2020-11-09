شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقى: انتخابات مجلس النواب الحالية أكثر انضباطا من السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي ورئيس جامعة الإسكندرية، إن العروس الانتخابي اليوم للمرحلة الثانية من مجلس النواب يؤكد أن هيبة الدولة قوية ويعتبر أحد إيجابيات لهذه المرحلة.

وأضاف الفقى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " أخر النهار " مع الإعلامي محمد الباز، أن انتخابات مجلس النواب الحالية 2020 أكثر انضباطا من الانتخابات البرلمانية السابقة.

وأضاف، أن التحالف الانتخابي ليس له أى علاقة بأى تحالفات برلمانية تحت قبة البرلمان، متمنيا، بأن نريد حراك سياسى تحت قبة البرلمان القادم.

ومن جانب أخر، أكد الدكتور مصطفى الفقي، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، أن فرنسا والشعب الفرنسى كغيره من الشعوب الغربية، يرى أنه له هوية وثقافة معينة، ويقولون إنك إذا أردت أن تعيش وسطهم يجب أن تتعامل بتلك الهوية، وإلا عليك الرحيل، مشيرا إلى أنهم كرروها أكثر من مرة في عدة مناسبات، وقال: "عندما رأيت تلك الرسومات أصابني الضيق والحزن كغيري من المسلمين بالتأكيد، وقولت للدكتور زقزوق أني منزعج، الدكتور زقزوق، راح جابلي مراجع قديمة من العصور الوسطى بها سب وسخرية من الإسلام ونبي الإسلام وسألني هل تأثر الإسلام بذلك؟ بالتأكيد لا".