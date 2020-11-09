شكرا لقرائتكم خبر عن وائل الدمرداش رئيسا للقطاع التجارى بمصر للطيران للخطوط الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الطيار رشدى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، قرارا بتكليف وائل الدمرداش للعمل رئيسا للقطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية، خلفا لعمرو العدوي الذي قدم الطيار رشدي زكريا الشكر له علي جهوده خلال الفترة الماضية. وشغل الدمرداش عدة مناصب آخرها مدير مكتب مصرللطيران بفرانكفورت، كما سبق له إدارة مكتب مصر للطيران بمدينة دار السلام، ومن قبل ذلك تولي العديد المناصب الادارية منها مدير عام المبيعات الخارجية، ومدير عام تخطيط الشبكات بالقطاع التجارى لشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، والمدير التجاري بشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) .

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